Глава СПЧ: нечего обижаться на полицию — она лишь выполняет требования закона

ТАСС
07:10, 28 марта 2017
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Председатель совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов поддержал действия полиции во время разгона массовых акций по всей стране 26 марта.

По мнению Федотова, полицейские точно выполняли требования закона, а значит на них «нечего обижаться». Организаторы несогласованных акций сами поставили участников под угрозу применения силы, резюмировал глава СПЧ.

Федотов также выступил против создания специальной рабочей группы для выяснения всех обстоятельств произошедшего 26 марта. Он заметил, что в СПЧ уже действует постоянная комиссия по гражданским свободам под председательством телеведущего Николая Сванидзе, которая соберется на заседание 29 марта.

За особое разбирательство в ситуации выступал сопредседатель президиума СПЧ Андрей Бабушкин. Глава «Агоры» Павел Чиков также отмечал, что не все члены совета разделяют позицию Федотова.

«Выводить людей на несанкционированные акции — значит ставить их под угрозу применения силы полицией, и нечего обижаться на полицию — она лишь выполняет требования закона», — заявил глава СПЧ.

ТАСС
26 марта антикоррупционные акции протеста прошли почти в ста российских городах. В большинстве случаев местные власти отказались согласовать мероприятия, поэтому они закончились задержаниями участников. В некоторых городах, например, в Москве, полиция применяла дубинки.
Только в Москве были задержаны свыше тысячи протестующих, в том числе несовершеннолетние. Многих из них суд признал виновными в неподчинении законным требованиям полицейских и назначил административный арест.
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