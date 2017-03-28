Председатель совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов поддержал действия полиции во время разгона массовых акций по всей стране 26 марта.

По мнению Федотова, полицейские точно выполняли требования закона, а значит на них «нечего обижаться». Организаторы несогласованных акций сами поставили участников под угрозу применения силы, резюмировал глава СПЧ.

Федотов также выступил против создания специальной рабочей группы для выяснения всех обстоятельств произошедшего 26 марта. Он заметил, что в СПЧ уже действует постоянная комиссия по гражданским свободам под председательством телеведущего Николая Сванидзе, которая соберется на заседание 29 марта.

За особое разбирательство в ситуации выступал сопредседатель президиума СПЧ Андрей Бабушкин. Глава «Агоры» Павел Чиков также отмечал, что не все члены совета разделяют позицию Федотова.