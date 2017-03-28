ФИФА дисквалифицировала Лионеля Месси за оскорбление судьи

ФИФА на четыре матча дисквалифицировала капитана сборной Аргентины Лионеля Месси за оскорбление судьи во время матча с Чили. Федерация объявила о своем решении за несколько часов до следующего матча отборочного цикла к чемпионату мира с Боливией. Месси также оштрафован на девять тысяч евро.

Матч с Чили состоялся 24 марта. Аргентина выиграла с минимальным преимуществом. Месси забил единственный гол. Во время матча он был недоволен тем, что его наказали за фол, и наорал на арбитра. При этом сами судьи говорили, что Месси их не оскорблял.

Из-за дисквалификации капитан сборной Аргентины пропустит матчи с Боливией, Уругваем, Венесуэлой и Перу. Ему удастся сыграть только пятый матч с Эквадором.