Дерипаска предложил рассказать в Конгрессе США о связях с бывшим главой штаба Трампа

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что готов участвовать в слушаниях в Конгрессе США по поводу его контактов с бывшим главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом. Заявление Дерипаски появилось на страницах The Wall Street Journal как платное объявление.

Предприниматель выразил готовность «отстоять свою репутацию и имя», а также опроверг утверждения о том, что он занимался продвижением интересов российского президента Владимира Путина. Дерипаска предостерег СМИ от тиражирования заявлений о его предполагаемой деятельности.

Сам Манафорт также согласился ответить на вопросы комитетов по разведке Палаты представителей и Сената.