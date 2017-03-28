Дерипаска предложил рассказать в Конгрессе США о связях с бывшим главой штаба Трампа

РИА Новости
11:06, 28 марта 2017
Надежный источник

Российский миллиардер Олег Дерипаска заявил, что готов участвовать в слушаниях в Конгрессе США по поводу его контактов с бывшим главой предвыборного штаба президента Дональда Трампа Полом Манафортом. Заявление Дерипаски появилось на страницах The Wall Street Journal как платное объявление.

Предприниматель выразил готовность «отстоять свою репутацию и имя», а также опроверг утверждения о том, что он занимался продвижением интересов российского президента Владимира Путина. Дерипаска предостерег СМИ от тиражирования заявлений о его предполагаемой деятельности.

Сам Манафорт также согласился ответить на вопросы комитетов по разведке Палаты представителей и Сената.

«Я готов принять участие в любых слушаниях в конгрессе США по этому вопросу, чтобы отстоять свою репутацию и имя», — говорится в официальном заявлении Дерипаски.

РИА Новости
Ранее стало известно, что Манафорт в течение нескольких лет сотрудничал с Дерипаской в рамках продвижения России за рубежом. Утверждалось, что за помощь Москве Манафорт получал 10 миллионов долларов ежегодно.
Представители Дерипаски отвергли сообщения о том, что Манафорт мог действовать в интересах российского руководства. Сотрудничество объяснили исключительно деловыми отношениями.
Манафорт покинул пост главы штаба Трампа в августе 2016 года после публикаций о том, что он получал деньги от украинской Партии регионов с 2007 по 2012 годы.
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