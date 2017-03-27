В Свердловской области полицейских посадили за пытки задержанных

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор сотрудникам полиции Свердловской области, которые обвинялись в пытках задержанных. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, злоупотреблении полномочиями и в сокрытии следов преступления.

Бывший замначальника ОВД «Заречный» Андрей Махаев приговорен к 4,5 года колонии общего режима, начальник отдела Александр Дубровин и старший оперуполномоченный Эдуард Ударцев — к четырем годам, начальник отдела уголовного розыска Абай Маманов — к 3,5 года.

Начальник отдела уголовного розыска отдела «Тавдинский» Анатолий Куриленко приговорен к шести годам колонии. Все осужденные лишены специальных званий и получили временный запрет на работу в правоохранительных органах.

Как пишет «Интерфакс», суд также взыскал с Куриленко, Маманова и Махаева штрафы в пользу потерпевших в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор, сообщает ТАСС.