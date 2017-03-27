В Свердловской области полицейских посадили за пытки задержанных

Прокуратура Свердловской области
15:52, 27 марта 2017
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Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор сотрудникам полиции Свердловской области, которые обвинялись в пытках задержанных. Их обвиняли в превышении должностных полномочий, злоупотреблении полномочиями и в сокрытии следов преступления.

Бывший замначальника ОВД «Заречный» Андрей Махаев приговорен к 4,5 года колонии общего режима, начальник отдела Александр Дубровин и старший оперуполномоченный Эдуард Ударцев — к четырем годам, начальник отдела уголовного розыска Абай Маманов — к 3,5 года.

Начальник отдела уголовного розыска отдела «Тавдинский» Анатолий Куриленко приговорен к шести годам колонии. Все осужденные лишены специальных званий и получили временный запрет на работу в правоохранительных органах.

Как пишет «Интерфакс», суд также взыскал с Куриленко, Маманова и Махаева штрафы в пользу потерпевших в размере от 50 тысяч до 200 тысяч рублей.

Защита осужденных намерена обжаловать приговор, сообщает ТАСС.

Дело о пытках подозреваемых в отделе полиции города Заречного Свердловской области было возбуждено в сентябре 2015 года. По версии следствия, в марте 2014 года полицейские, занятые в расследовании дела об убийстве, задержали троих человек и, требуя признательных показаний, избили, разорвав одному из них селезенку.
«В результате примененного насилия один из задержанных, не стерпев издевательств, вынужден был оговорить себя, признавшись в совершении убийства. Впоследствии установлено, что задержанный не был причастен к какому-либо преступлению», — сказано в сообщении прокуратуры.

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