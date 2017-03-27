В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства

На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект о запрете суррогатного материнства в России. Документ подготовлен членом Совета Федерации Антоном Беляковым.

«На данный момент Россия относится к числу стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством, регулирующим вопросы суррогатного материнства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В то время, как в ряде стран суррогатное материнство или полностью запрещено, или на него введены жесткие ограничения, в России, указывает автор законопроекта, оказание таких услуг стало весьма быстро развивающимся и почти не регулируемым государством бизнесом.

Суррогатное материнство, сообщает Беляков, «является грубейшим нарушением прав ребенка, прежде всего — на личную и семейную идентичность и связанное с таковой специфическое общение с родной матерью».

Автор законопроекта со ссылкой на «многочисленные научные исследования» утверждает, что «ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью, которая этого ребенка выносила и родила». Прерывание этой связи, указывает Беляков, влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия.

Сенатор Елена Мизулина, комментируя ТАСС законопроект Белякова, заявила, что коммерческое суррогатное материнство необходимо приравнять к торговле людьми. При этом Мизулина подчеркнула, что не поддерживает полный запрет суррогатного материнства, а лишь призывает «к контролю коммерческой его составляющей».