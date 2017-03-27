В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства

Госдума РФ
11:33, 27 марта 2017
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На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект о запрете суррогатного материнства в России. Документ подготовлен членом Совета Федерации Антоном Беляковым.

«На данный момент Россия относится к числу стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством, регулирующим вопросы суррогатного материнства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В то время, как в ряде стран суррогатное материнство или полностью запрещено, или на него введены жесткие ограничения, в России, указывает автор законопроекта, оказание таких услуг стало весьма быстро развивающимся и почти не регулируемым государством бизнесом.

Суррогатное материнство, сообщает Беляков, «является грубейшим нарушением прав ребенка, прежде всего — на личную и семейную идентичность и связанное с таковой специфическое общение с родной матерью».

Автор законопроекта со ссылкой на «многочисленные научные исследования» утверждает, что «ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью, которая этого ребенка выносила и родила». Прерывание этой связи, указывает Беляков, влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия. 

Сенатор Елена Мизулина, комментируя ТАСС законопроект Белякова, заявила, что коммерческое суррогатное материнство необходимо приравнять к торговле людьми. При этом Мизулина подчеркнула, что не поддерживает полный запрет суррогатного материнства, а лишь призывает «к контролю коммерческой его составляющей».

На основании изложенных аргументов представляется обоснованным, что до того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей, следует запретить использование суррогатного материнства на территории нашего государства. 

Госдума РФ
Елена Мизулина предлагала запретить суррогатное материнство на коммерческой основе в 2014 году, когда возглавляла комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей. Тогда поправки в законодательство, регулирующее эту сферу, приняты не были.
Против суррогатного материнства выступала Русская православная церковь. Так, глава РПЦ патриарх Кирилл в начале 2015 года заявлял, что «нравственное сознание не может примириться с разрешением суррогатного материнства». Бездетным парам глава РПЦ тогда рекомендовал задуматься об усыновлении.
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