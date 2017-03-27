В Госдуму внесен законопроект о запрете суррогатного материнства
На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект о запрете суррогатного материнства в России. Документ подготовлен членом Совета Федерации Антоном Беляковым.
«На данный момент Россия относится к числу стран с самым либеральным и наименее проработанным законодательством, регулирующим вопросы суррогатного материнства», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
В то время, как в ряде стран суррогатное материнство или полностью запрещено, или на него введены жесткие ограничения, в России, указывает автор законопроекта, оказание таких услуг стало весьма быстро развивающимся и почти не регулируемым государством бизнесом.
Суррогатное материнство, сообщает Беляков, «является грубейшим нарушением прав ребенка, прежде всего — на личную и семейную идентичность и связанное с таковой специфическое общение с родной матерью».
Автор законопроекта со ссылкой на «многочисленные научные исследования» утверждает, что «ребенок в младенческом возрасте имеет устойчивую психофизиологическую связь со своей матерью, которая этого ребенка выносила и родила». Прерывание этой связи, указывает Беляков, влечет существенный стресс для ребенка и иные негативные для него последствия.
Сенатор Елена Мизулина, комментируя ТАСС законопроект Белякова, заявила, что коммерческое суррогатное материнство необходимо приравнять к торговле людьми. При этом Мизулина подчеркнула, что не поддерживает полный запрет суррогатного материнства, а лишь призывает «к контролю коммерческой его составляющей».
На основании изложенных аргументов представляется обоснованным, что до того времени, пока в России не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей, следует запретить использование суррогатного материнства на территории нашего государства.