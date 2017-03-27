Памятник Пушкину в Москве закрыли на реставрацию. На площади поставили забор

Вздумали тут митинги устраивать с Александром Сергеевичем?! Вот вам забор! 😂 pic.twitter.com/gubcuDy3IE

Власти Москвы закрыли на реставрацию памятник Пушкину на Пушкинской площади. Об этом сообщает «Интерфакс».

Памятник работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался дважды — в 1993 и 2003 годах.

26 марта на Пушкинской площади в Москве и прилегающей к ней Тверской улице собрались участники акции против коррупции. Городские власти отказались согласовать мероприятие; полиция, в том числе с применением силы, очистила площадь от протестующих. По итогам акции были задержаны около тысячи человек.

О планах правительства Москвы отреставрировать памятник Пушкину стало известно летом 2016 года. Сообщалось , что работы могут обойтись в 24 миллиона рублей.

В 2010 году мэрия Москвы закрыла на реставрацию Триумфальную площадь, где в каждое 31-е число оппозиция проводила акции за свободу собраний, которую гарантирует 31 статья Конституции.