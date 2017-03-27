Памятник Пушкину в Москве закрыли на реставрацию. На площади поставили забор
Власти Москвы закрыли на реставрацию памятник Пушкину на Пушкинской площади. Об этом сообщает «Интерфакс».
Территория около памятника огорожена забором, сообщает агентство.
Работы планируется провести с апреля по сентябрь 2017 года.
Вздумали тут митинги устраивать с Александром Сергеевичем?!— Constantine (@CKonovalov) March 27, 2017
Вот вам забор!
😂 pic.twitter.com/gubcuDy3IE
Памятник работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался дважды — в 1993 и 2003 годах.
26 марта на Пушкинской площади в Москве и прилегающей к ней Тверской улице собрались участники акции против коррупции. Городские власти отказались согласовать мероприятие; полиция, в том числе с применением силы, очистила площадь от протестующих. По итогам акции были задержаны около тысячи человек.
О планах правительства Москвы отреставрировать памятник Пушкину стало известно летом 2016 года. Сообщалось, что работы могут обойтись в 24 миллиона рублей.
В 2010 году мэрия Москвы закрыла на реставрацию Триумфальную площадь, где в каждое 31-е число оппозиция проводила акции за свободу собраний, которую гарантирует 31 статья Конституции.