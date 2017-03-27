Фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова попросили отправить на принудительное лечение

Гособвинение потребовало отправить на принудительное лечение жителя Астрахани Максима Панфилова, обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года.

«Прокурор просит признать Панфилова виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти», — сообщил « Интерфаксу» адвокат Панфилова Сергей Панченко.

В связи с тем, что Панфилов ранее был признан невменяемым, заявил адвокат, гособвинение просит применить к нему принудительные меры медицинского характера.