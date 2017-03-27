Фигуранта «болотного дела» Максима Панфилова попросили отправить на принудительное лечение
Гособвинение потребовало отправить на принудительное лечение жителя Астрахани Максима Панфилова, обвиняемого по делу о беспорядках на Болотной площади в мае 2012 года.
«Прокурор просит признать Панфилова виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия в отношении представителя власти», — сообщил « Интерфаксу» адвокат Панфилова Сергей Панченко.
В связи с тем, что Панфилов ранее был признан невменяемым, заявил адвокат, гособвинение просит применить к нему принудительные меры медицинского характера.
Житель Астрахани Максим Панфилов был задержан в апреле 2016 года. Его обвиняют в участии в массовых беспорядках (часть 2 статьи 212 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).
Панфилова опознали по видеозаписи, на которой он якобы срывает шлем с полицейского. Сам обвиняемый утверждает, что был на Болотной площади, но в беспорядках не участвовал и не причинил вреда полицейскому.
По результатам медицинской экспертизы, проведенной после ареста, Панфилов был признан невменяемым. В конца октября 2016 года он был помещен в специализированную психиатрическую лечебницу на территории СИЗО «Бутырка».