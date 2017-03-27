ФИДЕ сообщила об отставке Кирсана Илюмжинова. Он назвал эти сведения провокацией

ФИДЕ
12:48, 27 марта 2017
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Официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщил об отставке президента организации Кирсана Илюмжинова. На сайте говорится, что Илюмжинов сам объявил об уходе со своего поста.

Пресс-секретарь Илюмжинова Никита Ким опроверг эту информацию. В комментарии агентству «Интерфакс» он заявил, что глава ФИДЕ «представления не имеет», откуда взялась информация о его отставке.

Илюмжинов назвал публикацию на сайте «провокацией со стороны ряда членов ФИДЕ».

Кирсан Илюмжинов — бывший президент и глава республики Калмыкия (1993–2010 годы). Международную шахматную федерацию он возглавил в 1995 году. Агентство Bloomberg писало, что Илюмжинову много раз удавалось переизбираться на пост главы ФИДЕ благодаря договоренностям с бедными странами, представители которых отдавали ему свои голоса.
В 2015 году Илюмжинов попал под американские санкции из-за связей с режимом президента Сирии Башара Асада. Сам он утверждает, что сотрудничал с руководством Сирии только по спортивным вопросам. После введения санкций он предлагал ФИДЕ приостановить свои полномочия, но этого не произошло.
В 2016 году Илюмжинов, по его собственным словам, подал иск к Минфину США в связи с санкциями, предложив американским властям «ответить на их вопросы на детекторе лжи». Он также заявил о готовности принять американское гражданство, чтобы его иск мог бы рассмотрен в американском суде.
Илюмжинов неоднократно рассказывал, как в качестве президента ФИДЕ встречался со многими главами государств, в том числе с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.

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