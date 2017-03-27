ФИДЕ сообщила об отставке Кирсана Илюмжинова. Он назвал эти сведения провокацией

Официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщил об отставке президента организации Кирсана Илюмжинова. На сайте говорится, что Илюмжинов сам объявил об уходе со своего поста.

Пресс-секретарь Илюмжинова Никита Ким опроверг эту информацию. В комментарии агентству «Интерфакс» он заявил, что глава ФИДЕ «представления не имеет», откуда взялась информация о его отставке.

Илюмжинов назвал публикацию на сайте «провокацией со стороны ряда членов ФИДЕ».