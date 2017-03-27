ФИДЕ сообщила об отставке Кирсана Илюмжинова. Он назвал эти сведения провокацией
Официальный сайт Международной шахматной федерации (ФИДЕ) сообщил об отставке президента организации Кирсана Илюмжинова. На сайте говорится, что Илюмжинов сам объявил об уходе со своего поста.
Пресс-секретарь Илюмжинова Никита Ким опроверг эту информацию. В комментарии агентству «Интерфакс» он заявил, что глава ФИДЕ «представления не имеет», откуда взялась информация о его отставке.
Илюмжинов назвал публикацию на сайте «провокацией со стороны ряда членов ФИДЕ».
Кирсан Илюмжинов — бывший президент и глава республики Калмыкия (1993–2010 годы). Международную шахматную федерацию он возглавил в 1995 году. Агентство Bloomberg писало, что Илюмжинову много раз удавалось переизбираться на пост главы ФИДЕ благодаря договоренностям с бедными странами, представители которых отдавали ему свои голоса.
В 2015 году Илюмжинов попал под американские санкции из-за связей с режимом президента Сирии Башара Асада. Сам он утверждает, что сотрудничал с руководством Сирии только по спортивным вопросам. После введения санкций он предлагал ФИДЕ приостановить свои полномочия, но этого не произошло.
В 2016 году Илюмжинов, по его собственным словам, подал иск к Минфину США в связи с санкциями, предложив американским властям «ответить на их вопросы на детекторе лжи». Он также заявил о готовности принять американское гражданство, чтобы его иск мог бы рассмотрен в американском суде.
Илюмжинов неоднократно рассказывал, как в качестве президента ФИДЕ встречался со многими главами государств, в том числе с Саддамом Хусейном и Муаммаром Каддафи.