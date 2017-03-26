Полиция насчитала 8 тысяч человек на акции протеста в Москве

Владимир Варфоломеев
12:46, 26 марта 2017
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Московская полиция отчиталась, что в акциях протеста в центре столицы принимают участие 7-8 тысяч человек. Об этом рассказал замглавреда «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.

Сам Варфоломеев оценил общее количество участников акций в 20-25 тысяч человек. Корреспонденты «Медузы», которые находились на разных площадках акции, привели различные данные по количеству участников: от 8 до 20 тысяч человек.

В полиции подтвердили, что не применяли на Пушкинской площади перечный газ, передает «Интерфакс». По данным ГУВД Москвы, это сделал один из участников.

26 марта в Москве и других российских городах проходят массовые акции протеста против коррупции, приуроченные к расследованию ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве.
Только в Москве на акциях задержали более ста человек. Задержания также прошли в других городах.

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