Полиция насчитала 8 тысяч человек на акции протеста в Москве

Московская полиция отчиталась, что в акциях протеста в центре столицы принимают участие 7-8 тысяч человек. Об этом рассказал замглавреда «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.

Сам Варфоломеев оценил общее количество участников акций в 20-25 тысяч человек. Корреспонденты «Медузы», которые находились на разных площадках акции, привели различные данные по количеству участников: от 8 до 20 тысяч человек.

В полиции подтвердили, что не применяли на Пушкинской площади перечный газ, передает «Интерфакс». По данным ГУВД Москвы, это сделал один из участников.