Полиция насчитала 8 тысяч человек на акции протеста в Москве
Московская полиция отчиталась, что в акциях протеста в центре столицы принимают участие 7-8 тысяч человек. Об этом рассказал замглавреда «Эха Москвы» Владимир Варфоломеев.
Сам Варфоломеев оценил общее количество участников акций в 20-25 тысяч человек. Корреспонденты «Медузы», которые находились на разных площадках акции, привели различные данные по количеству участников: от 8 до 20 тысяч человек.
Пушкинская площадь pic.twitter.com/zr8QAH6RcR— Feldman (@EvgenyFeldman) March 26, 2017
В полиции подтвердили, что не применяли на Пушкинской площади перечный газ, передает «Интерфакс». По данным ГУВД Москвы, это сделал один из участников.
26 марта в Москве и других российских городах проходят массовые акции протеста против коррупции, приуроченные к расследованию ФБК о премьер-министре Дмитрии Медведеве.
Только в Москве на акциях задержали более ста человек. Задержания также прошли в других городах.