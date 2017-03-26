На Невском проспекте в Петербурге задержали около 50 демонстрантов

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте в районе площади Восстания начались задержания протестующих.

Как сообщает «Бумага», полицейские сперва потребовали от собравшихся разойтись в течение двух минут, пригрозив задержаниями, однако демонстранты отказались разойтись.

По информации издания, на Невском задержаны более 50 человек.

Одного из задержанных, который пытался оказать сопротивление, ударили электрошокером. Фотограф Давид Френкель сообщил в твиттере, что его задержали, ударив при этом в область паха, однако потом соратники его «отбили».

«Протест закончился — ОМОН задержал еще несколько десятков людей, остальные разбежались», — сообщает «Бумага».

Акция против коррупции в Санкт-Петербурге началась в 14:00 на Марсовом поле. Власти города оценили количество участников примерно в три тысячи человек.

С Марсового поля демонстранты отправились на Дворцовую площадь. Оттуда часть протестующих пошла в сторону Исаакиевского собора и здания заксобрания, а другие отправились по Невскому проспекту — предположительно, в сторону Смольного, где размещается городская администрация.