Все страны ЕС кроме Великобритании подписали декларацию о будущем Европы в день 60-летия Евросоюза

В Риме в день 60-летия подписания Римского договора 27 стран Европейского союза приняли декларацию о совместном будущем Европы. Представители Великобритании, которая пока остается членом ЕС, во встрече участия не принимали и документ не подписывали.

Как говорится в декларации, перед ЕС сейчас стоят серьезные вызовы, в том числе террористическая угроза, последствия миграционного кризиса и региональные конфликты, но они могут быть разрешены только общими усилиями всех членов Евросоюза. Подписавшиеся под декларацией страны выступают за безопасную Европу с сильной социальной политикой и растущей ролью в международных отношениях.