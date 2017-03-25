Все страны ЕС кроме Великобритании подписали декларацию о будущем Европы в день 60-летия Евросоюза
В Риме в день 60-летия подписания Римского договора 27 стран Европейского союза приняли декларацию о совместном будущем Европы. Представители Великобритании, которая пока остается членом ЕС, во встрече участия не принимали и документ не подписывали.
Как говорится в декларации, перед ЕС сейчас стоят серьезные вызовы, в том числе террористическая угроза, последствия миграционного кризиса и региональные конфликты, но они могут быть разрешены только общими усилиями всех членов Евросоюза. Подписавшиеся под декларацией страны выступают за безопасную Европу с сильной социальной политикой и растущей ролью в международных отношениях.
Встреча в Риме была организована как неформальный саммит лидеров ЕС, и поэтому организаторы имели возможность не пригласить на нее премьер-министра Великобритании Терезу Мэй. Она, как ожидается, в ближайшие дни подаст заявление о выходе Великобритании из Евросоюза в соответствии с итогами референдума.
25 марта 1957 года в Риме Франция, Италия, ФРГ, Нидерланды, Люксембург и Бельгия подписали договор о свободном перемещении людей, товаров, услуг и капиталов. Эта дата считается днем основания Европейского союза.