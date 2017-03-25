В Минске начались задержания на акции оппозиции

Милиция Минска начала задержания на площади у Академии наук, где ранее оппозиция объявила сбор участников несогласованной акции протеста. По данным корреспондента «Медузы», милиция задерживает тех, кто задерживается на площади, под предлогом проверки документов.

Журналистов милиция не задерживает. Задержания прохожих начались до 14:00 по московскому времени — именно на это время был назначен сбор участников акции протеста. Корреспондент «Медузы» отмечает, что правоохранительные органы действуют спокойно и силу не применяют.

По данным Tyt.by, общественный транспорт перестал останавливаться рядом с Академией наук.