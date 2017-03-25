В Минске начались задержания на акции оппозиции
Милиция Минска начала задержания на площади у Академии наук, где ранее оппозиция объявила сбор участников несогласованной акции протеста. По данным корреспондента «Медузы», милиция задерживает тех, кто задерживается на площади, под предлогом проверки документов.
Журналистов милиция не задерживает. Задержания прохожих начались до 14:00 по московскому времени — именно на это время был назначен сбор участников акции протеста. Корреспондент «Медузы» отмечает, что правоохранительные органы действуют спокойно и силу не применяют.
По данным Tyt.by, общественный транспорт перестал останавливаться рядом с Академией наук.
Людзі сьцякаюцца з усяго Менску.#ДзеньВолі pic.twitter.com/PcTWl4Zfey— Радыё Свабода (@svaboda) March 25, 2017
25 марта в Белоруссии отмечается неофициальный праздник День воли, связанный с годовщиной объявления Белорусской народной республики.
Оппозиционный лидер Николай Статкевич призвал противников Александра Лукашенко собраться 25 марта у Академии наук в Минске на акцию протеста. Он не подавал уведомления о ее проведении, но другие представители оппозиции пытались договориться с властями о митингах в различных местах города — и получили отказ.
Акции в День воли проходят и в других городах Белоруссии, часть из них согласована с властями.