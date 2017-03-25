В Конго боевики обезглавили 40 полицейских

В Демократической республике Конго боевики движения «Камуина Нсапу» захватили в плен и обезглавили около сорока полицейских. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление местных властей.

Шестерых из захваченных боевики отпустили, потому что те говорили на местном наречии. Оружие и транспорт полицейских были захвачены. Reuters называет захват и последующее убийство полицейских самым серьезным инцидентом с момента обострения отношений властей Конго и боевиков «Камуина Нсапу».