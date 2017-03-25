Республиканцы сняли с голосования закон о замене Obamacare. Это первое поражение Трампа в Конгрессе

Конгрессмены от Республиканской партии отозвали с голосования законопроект о новой системе медицинского страхования, которая должна была заменить систему, принятую при президенте США Бараке Обаме.

Отмена Obamacare была одним из главных обещаний президента Дональда Трампа и одним из ключевых пунктов в политической программе республиканцев, выступавших против нее все время правления Обамы. Как пишет The New York Times, лидер республиканского большинства в Палате представителей Пол Райан в пятницу сообщил Дональду Трампу, что законопроект о новой системе страхования не получает достаточной поддержки — для его одобрения не хватает 10-15 голосов. После этого было принято решение снять законопроект и не голосовать по нему вовсе.

После отзыва законопроекта Пол Райан заявил, что стране придется жить с Obamacare в обозримом будущем. Трамп заявил