Республиканцы сняли с голосования закон о замене Obamacare. Это первое поражение Трампа в Конгрессе

The New York Times
06:41, 25 марта 2017
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Конгрессмены от Республиканской партии отозвали с голосования законопроект о новой системе медицинского страхования, которая должна была заменить систему, принятую при президенте США Бараке Обаме.

Отмена Obamacare была одним из главных обещаний президента Дональда Трампа и одним из ключевых пунктов в политической программе республиканцев, выступавших против нее все время правления Обамы. Как пишет The New York Times, лидер республиканского большинства в Палате представителей Пол Райан в пятницу сообщил Дональду Трампу, что законопроект о новой системе страхования не получает достаточной поддержки — для его одобрения не хватает 10-15 голосов. После этого было принято решение снять законопроект и не голосовать по нему вовсе.

После отзыва законопроекта Пол Райан заявил, что стране придется жить с Obamacare в обозримом будущем. Трамп заявил

Основная причина провала законопроекта —оппозиция со стороны одной из групп республиканцев, которые требовали более агрессивных шагов для снижения стоимости страхования и отмены федерального регулирования страховых услуг (англ. яз.).

The New York Times
Дональд Трамп подписал указ об отмене Obamacare сразу после вступления в должность президента США. Он критиковал систему медицинского страхования Барака Обамы за высокую стоимость и обещал, что среди его первых решений будет новая, более совершенная.
Снятие законопроекта с голосования в Палате представителей, где республиканцам принадлежит большинство — первая неудача инициативы Дональда Трампа в Конгрессе со времени его избрания.
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