Дальнобойщики пообещали вывести на акцию протеста 10 тысяч человек

В России 27 марта планируется провести акцию протеста водителей-дальнобойщиков, участие в которой примут до десяти тысяч человек, заявили РБК в Объединении перевозчиков России.

В основном участники акции остановят машины на обочинах для того, чтобы замедлить движение по автотрассам. Планируется также проведение митингов, однако до сих пор не решено, где они пройдут и кто будет принимать в них участие. Также неизвестна и география пассивной акции протеста.

Основная причина недовольства дальнобойщиков — система «Платон», с помощью которой взымается оплата за проезд по федеральным трассам для большегрузных автомобилей.