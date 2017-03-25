Дальнобойщики пообещали вывести на акцию протеста 10 тысяч человек

РБК
07:44, 25 марта 2017
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В России 27 марта планируется провести акцию протеста водителей-дальнобойщиков, участие в которой примут до десяти тысяч человек, заявили РБК в Объединении перевозчиков России.

В основном участники акции остановят машины на обочинах для того, чтобы замедлить движение по автотрассам. Планируется также проведение митингов, однако до сих пор не решено, где они пройдут и кто будет принимать в них участие. Также неизвестна и география пассивной акции протеста.

Основная причина недовольства дальнобойщиков — система «Платон», с помощью которой взымается оплата за проезд по федеральным трассам для большегрузных автомобилей.

Участники «пассивной» акции выстоят колонны из большегрузов вдоль дорог, уточнили они. «Основная задача стачки — это остановить грузопотоки, то есть останавливаем перевозки и, начиная с понедельника, выстраиваем колонны вдоль дорог в городах», — пояснил представитель ОПР Андрей Бажутин.

РБК
15 апреля 2017 года заканчивается льготный период действия «Платона», после которого тариф должен был вырасти вдвое — до трех рублей за километр пути. 24 марта после встречи с представителями дальнобойщиков премьер-министр Дмитрий Медведев постановил, что тариф повысят только на четверть до 1,91 рубля.
Система «Платон» работает в России с ноября 2015 года. Она предполагает взимание платы с дальнобойщиков за каждый километр пути, вырученные деньги затем планируется пускать на ремонт дорог. Введение «Платона» привело к многочисленным акциям протеста среди дальнобойщиков, значительная часть которых заключалась в попытках замедлить движение по трассам.
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