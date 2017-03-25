Дальнобойщики пообещали вывести на акцию протеста 10 тысяч человек
В России 27 марта планируется провести акцию протеста водителей-дальнобойщиков, участие в которой примут до десяти тысяч человек, заявили РБК в Объединении перевозчиков России.
В основном участники акции остановят машины на обочинах для того, чтобы замедлить движение по автотрассам. Планируется также проведение митингов, однако до сих пор не решено, где они пройдут и кто будет принимать в них участие. Также неизвестна и география пассивной акции протеста.
Основная причина недовольства дальнобойщиков — система «Платон», с помощью которой взымается оплата за проезд по федеральным трассам для большегрузных автомобилей.
Участники «пассивной» акции выстоят колонны из большегрузов вдоль дорог, уточнили они. «Основная задача стачки — это остановить грузопотоки, то есть останавливаем перевозки и, начиная с понедельника, выстраиваем колонны вдоль дорог в городах», — пояснил представитель ОПР Андрей Бажутин.