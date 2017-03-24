Тариф «Платона» повысили на четверть. До этого ставку обещали удвоить

Правительство РФ
06:30, 24 марта 2017
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Тариф системы «Платон» с 15 апреля будет увеличен на четверть — с 1,53 до 1,91 рубля за километр пути. Соответствующее решение было принято на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями дальнобойщиков 23 марта.

В опубликованном на сайте правительства сообщении подчеркивается, что до переговоров планировалось с апреля поднять тариф вдвое — до 3,06 рубля за километр.

«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть (в работе системы „Платон“) не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент, на время, от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25 процентов к установленному сегодня тарифу», — заявил накануне Медведев.

Тариф 1,53 рубля за километр действовал с первого дня работы системы «Платон», но официально считается «льготным» — планировалось запустить сбор платы с тарифом 3,73 рубля за километр.
За 2016 год через систему «Платон» удалось собрать 22 миллиарда рублей, которые были направлены на ремонт дорог.

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