Тариф «Платона» повысили на четверть. До этого ставку обещали удвоить

Тариф системы с 15 апреля будет увеличен на четверть — с 1,53 до 1,91 рубля за километр пути. Соответствующее решение было принято на встрече премьер-министра Дмитрия Медведева с представителями дальнобойщиков 23 марта.

В опубликованном на сайте правительства сообщении подчеркивается, что до переговоров планировалось с апреля поднять тариф вдвое — до 3,06 рубля за километр.

«Я считаю, мы могли бы эту экспериментальную часть (в работе системы „Платон“) не сплющить, а растянуть и продлить льготный период, который существует. То есть отказаться в настоящий момент, на время, от более жестких решений, которые были приняты, и проиндексировать тариф на ближайшее время на меньшие суммы, то есть на 25 процентов к установленному сегодня тарифу», — заявил накануне Медведев.