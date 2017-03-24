Марин Ле Пен: Россия и Франция должны вместе спасти мир от глобализма
Лидер «Национального фронта», кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен призвала Россию и Францию объединиться, чтобы спасти мир от глобализма и исламского фундаментализма.
С этим заявлением Ле Пен выступила, находясь с визитом в Москве по приглашению Госдумы. По словам Ле Пен, отношения России и Франции «всегда развивались в дружественном ключе, и сегодня нет реальных причин к их ухудшению».
Во время своего выступления Марин Ле Пен заявила также, что Франция «перестала быть суверенной страной, особенно в вопросах развития торговых отношений».
Марин Ле Пен — лидер праворадикальной партии «Национальный фронт». Она является одним из трех главных претендентов на пост президента Франции (выборы пройдут в апреле 2017 года).
В ноябре 2014 года «Национальный фронт» получил кредит в одном из российских банков и после этого снова просил у России денег в долг.