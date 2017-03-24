Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу

Бывший президент Египта Хосни Мубарак освобожден из заключения, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.

24 марта Мубарак покинул военный госпиталь в пригороде Каира и отправился в свой дом в Гелиополе. Мубарак провел в заключении шесть лет после отстранения от власти в 2011 году.