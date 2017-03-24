Бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу
Бывший президент Египта Хосни Мубарак освобожден из заключения, сообщает Agence France-Presse со ссылкой на его адвоката.
24 марта Мубарак покинул военный госпиталь в пригороде Каира и отправился в свой дом в Гелиополе. Мубарак провел в заключении шесть лет после отстранения от власти в 2011 году.
2 марта Мубарака окончательно оправдали по делу об убийстве сотен протестующих в ходе протестов «арабской весны» 2011 года. Сам бывший президент отрицал, что давал приказ стрелять по протестующим. В 2012 году суд приговорил его к пожизненному заключению по этому делу.
Мубараку 88 лет, он находился у власти в Египте с 1981 года.