В России представили беспилотник, который запускают как из гранатомета

В России представили модель миниатюрного разведывательного беспилотника, который можно запускать из контейнера по принципу ручного гранатомета. Презентация прошла на конференции «Роботизация Вооруженных сил РФ» в Подмосковье.

Отмечается, что подготовка аппарата к запуску занимает от пяти секунд до трех минут в зависимости от программы полета. На беспилотнике установлена видеокамера, а также иные системы наблюдения и целеуказания. Максимальное время в воздухе составляет два часа, высота полета — до 4 километров.

О других характеристиках беспилотника ничего не сообщается. Планируют ли его принять на вооружение, неизвестно.