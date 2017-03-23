Сотрудниц Сбербанка заподозрили в хищении денег клиента. Их задержали при покупке «Феррари»

В Москве задержаны две сотрудницы Сбербанка — сестры Марьям и Тамилла Дадашевы, — которых подозревают в хищении денег клиента. Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники, операцию провели в одном из автосалонов, где подозреваемые покупали «Феррари» стоимостью более семи миллионов рублей.

По данным следствия, 26-летняя Марьям Дадашева и ее 22-летняя сестра Тамилла сняли со счетов клиента 40 миллионов рублей. Деньги были перечислены на счета трех фирм-однодневок, а затем обналичены. Предполагается, что в дальнейшем подозреваемые собирались похитить до четырех миллиардов рублей.

Сестры Дадашевы работали клиентскими менеджерами в двух московских отделениях Сбербанка и занимались обслуживанием малого бизнеса.

Против подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.