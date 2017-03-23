Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова «актом терроризма со стороны России»

Порошенко также отметил, что Вороненков был одним из главных свидетелей российской агрессии против Украины и, в частности, о роли Януковича о введении в Украине российских войск.

Дениса Вороненкова застрелили в центре Киева, когда он вышел из отеля «Премьер-палас». Он умер на месте. Его охранник смог ранить киллера, тот находится в больнице. Сам охранник также ранен. Кто стрелял в Вороненкова, неизвестно.

Вороненков переехал на Украину в 2016 году до сложения полномочий депутата Госдумы. В России он проходил по делу о рейдерском захвате. В Киеве Воороненков дал показания по делу о госизмене, по которому обвиняют бывшего президента Украины Виктора Януковича.