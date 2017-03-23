Под Харьковом загорелся крупнейший склад боеприпасов Украины

В городе Балаклея Харьковской области загорелся склад боеприпасов воинской части. Часть города и близлежащие поселки эвакуируют спасатели Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Пожар на крупнейшем оружейном складе Украины начался около 2:45 (3:45 по Москве) в ночь на 23 марта. В Минобороны страны заявили, что принимают все меры для тушения пожара.

Военный прокурор страны Анатолий Матиос написал в фейсбуке, что причиной пожара могла стать диверсия. Он отметил, что на складе хранятся 138 тысяч тонн боеприпасов.

О пострадавших в результате взрывов ничего не сообщается.

Балаклея, горит склад боеприпасов. Летают ракеты Alex Popov