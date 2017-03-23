Опубликовано видео с места убийства Дениса Вороненкова

Вороненков был убит около 11:25 по местному времени (12:25 по Москве). Охранник бывшего депутата был ранен, но открыл ответный огонь и ранил нападавшего. Убийца Дениса Вороненкова госпитализирован. И убийца, и телохранитель помещены под усиленную охрану.

Денис Вороненков бежал на Украину в 2016 году. В России на него было заведено уголовное дело о рейдерском захвате. Приехав на Украину, он дал показания на бывшего президента Виктора Януковича, которого обвиняют в госизмене за обращение к России ввести войска на Украину.