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Омский нефтезавод пообещал «сумму с пятью нулями» тому, кто найдет источник загрязнения воздуха

ТАСС
08:56, 23 марта 2017
Надежный источник

Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) объявил награду для того, кто найдет источник загрязнения городского воздуха. Об этом 23 марта объявил главный технолог завода Дмитрий Храпов.

Сколько именно денег получит нашедший источник плохого запаха, Храпов не уточнил, пояснив, что речь идет о сумме «с пятью нулями». Он заметил, что вознаграждение получит только тот, чью находку подтвердят проверяющие органы. Информацию о загрязнении Храпов призвал отправлять на электронную почту предприятия.

«Учитывая актуальность проблемы, руководство завода приняло решение выплатить крупную сумму денег в качестве вознаграждения тому, кто предоставит достоверные сведения об источнике утечки. Вознаграждение составляет сумму с пятью нулями», — сообщил Храпов.

ТАСС
Жители Омска впервые пожаловались на удушливый запах 10 марта, в городе зафиксировали превышение концентрации этилмеркаптана в 400 раз. По факту случившегося возбудили уголовное дело о загрязнении атмосферы.
22 марта областное управление Росприроднадзора объявило, что наиболее вероятным источником загрязнения могли стать очистные сооружения ОНПЗ. Там проводятся исследования. Представители завода заявляют, что попадание этилмеркаптана в очистные сооружения произойти не могло.
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