Омский нефтезавод пообещал «сумму с пятью нулями» тому, кто найдет источник загрязнения воздуха

Омский нефтеперерабатывающий завод (ОНПЗ) объявил награду для того, кто найдет источник загрязнения городского воздуха. Об этом 23 марта объявил главный технолог завода Дмитрий Храпов.

Сколько именно денег получит нашедший источник плохого запаха, Храпов не уточнил, пояснив, что речь идет о сумме «с пятью нулями». Он заметил, что вознаграждение получит только тот, чью находку подтвердят проверяющие органы. Информацию о загрязнении Храпов призвал отправлять на электронную почту предприятия.