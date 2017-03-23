Минюст РФ приостановил деятельность главной организации Свидетелей Иеговы
Минюст РФ заявил о приостановке деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» — центральной организации Свидетелей Иеговы в России.
Организация внесена в реестр религиозных объединений, «деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности».
Основанием для внесения указано распоряжение Минюста от 15 марта 2017 года. На сайте ведомства оно не опубликовано.
В реестр по состоянию на 23 марта 2017 года включены две организации. Вторая — местная организация Свидетелей Иеговы в Биробиджане.
В середине марта Минюст РФ подал в Верховный суд иск о запрете «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России» из-за нарушений антиэкстремистского законодательства. Рассмотрение иска назначено на 5 апреля.
Минюст утверждает, что отделения Свидетелей Иеговы распространяют экстремистскую литературу. В организации отвергают обвинения в экстремизме и предупреждают о «катастрофические последствия для свободы вероисповедания в России» в случае удовлетворения иска, передает «Интерфакс».
Ранее Верховный суд признал законными решения о запрете деятельности ряда региональных организаций Свидетелей Иеговы. Местные отделения неоднократно привлекали к ответственности за распространение экстремистских материалов.