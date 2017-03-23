Минюст РФ приостановил деятельность главной организации Свидетелей Иеговы

Минюст РФ заявил о приостановке деятельности «Управленческого центра Свидетелей Иеговы» — центральной организации Свидетелей Иеговы в России.

Организация внесена в реестр религиозных объединений, «деятельность которых приостановлена в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности».

Основанием для внесения указано распоряжение Минюста от 15 марта 2017 года. На сайте ведомства оно не опубликовано.

В реестр по состоянию на 23 марта 2017 года включены две организации. Вторая — местная организация Свидетелей Иеговы в Биробиджане.