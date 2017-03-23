МИД: против России готовят «различные сюрпризы» для срыва ЧМ-2018
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что «западный мир» готовит кампанию по срыву чемпионата мира по футболу 2018 года.
По словам Захаровой, «будут предприниматься очень серьезные шаги» против запланированного в России спортивного мероприятия. Эти шаги будут включать в себя информационную кампанию, оказание влияния на общественное мнение и «различные сюрпризы».
О чем конкретно идет речь и стало ли это объявление реакцией на какой-то запрос от СМИ, поступивший в российский МИД, Захарова не уточнила.
«К сожалению хэштег #МИДзнал свою актуальность не потеряет», — заявила Захарова.
В качестве примера кампании против ЧМ-2018 Захарова привела фильм «Би-би-си» о российских болельщиках, вышедший в феврале. Материал «Армия хулиганов России» рассказывал о том, как российские болельщики планируют провокации против гостей чемпионата.
Чемпионат мира по футболу начнется 14 июня 2018 года, матчи пройдут в 11 российских городах.