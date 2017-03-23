МИД: против России готовят «различные сюрпризы» для срыва ЧМ-2018

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге заявила, что «западный мир» готовит кампанию по срыву чемпионата мира по футболу 2018 года.

По словам Захаровой, «будут предприниматься очень серьезные шаги» против запланированного в России спортивного мероприятия. Эти шаги будут включать в себя информационную кампанию, оказание влияния на общественное мнение и «различные сюрпризы».

О чем конкретно идет речь и стало ли это объявление реакцией на какой-то запрос от СМИ, поступивший в российский МИД, Захарова не уточнила.