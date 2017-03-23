Что происходит в Киеве прямо сейчас

По словам Луценко, Вороненков давал украинскому следствию «сверхважные показания» по делу бывшего президента Виктора Януковича. Генпрокурор подчеркнул, что Вороненков — не единственный свидетель из числа российских чиновников.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — «обычная для Кремля показательная казнь свидетеля».

Бывший депутат КПРФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве днем 23 марта. Охранник политика ранил убийцу и получил ранение сам, оба находятся в больнице; жизни раненым ничего не угрожает.

Никаких официальных сведений о личности убийцы Вороненкова пока нет.

Денис Вороненков давал показания по делу Виктора Януковича и критиковал российскую власть. В Киев он переехал в 2016 году и получил украинское гражданство.