Генпрокурор Украины: убийство Вороненкова — обычная для Кремля показательная казнь свидетеля
11:20, 23 марта 2017
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Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова — «обычная для Кремля показательная казнь свидетеля».
По словам Луценко, Вороненков давал украинскому следствию «сверхважные показания» по делу бывшего президента Виктора Януковича. Генпрокурор подчеркнул, что Вороненков — не единственный свидетель из числа российских чиновников.
Луценко выехал на место убийства Вороненкова, сообщает 112.ua.
Бывший депутат КПРФ Денис Вороненков был застрелен в Киеве днем 23 марта. Охранник политика ранил убийцу и получил ранение сам, оба находятся в больнице; жизни раненым ничего не угрожает.
Никаких официальных сведений о личности убийцы Вороненкова пока нет.
Денис Вороненков давал показания по делу Виктора Януковича и критиковал российскую власть. В Киев он переехал в 2016 году и получил украинское гражданство.