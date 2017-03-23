Дмитрий Песков возложил ответственность за смерть Дениса Вороненкова на Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в Киеве свидетельствует о неспособности Украины обеспечить его безопасность. Он отверг причастность российских спецслужб к убийству. По его словам, это «абсурд».

О причастности России к убийству Дениса Вороненкова заявляли президент Украины Петр Порошенко и генпрокурор Украины Юрий Луценко. «Явный почерк российских спецслужб, ранее неоднократно проявлялся в разных европейских столицах», — заявил Порошенко.