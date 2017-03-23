Депутаты Госдумы предложили повысить призывной возраст до 30 лет

Члены комитета по обороне Госдумы РФ на заседании 23 марта предложили поднять верхнюю планку призывного возраста с 27 до 30 лет. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу комитета Владимира Шаманова.

«Ряд депутатов высказались, что планка в 27 лет мала, и ее надо увеличивать. Некоторые предложили 30 лет, чтобы уклонисты были не заинтересованы уклоняться», — цитирует его агентство.

Участники заседания отметили, что, несмотря на «большую работу по наведению порядка в плане призыва», в России «еще имеется большое число уклонистов, не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки» и «есть вопросы к возрастным ограничениям для прохождения службы», рассказал Шаманов.

Для «уточнения всех проблемных вопросов» в комитете будет создана рабочая группа.