CNN: помощники Трампа согласовывали с Россией публикации про Клинтон

ФБР обнаружило признаки координации между помощниками президента США Дональда Трампа и предполагаемыми российскими разведчиками во время предвыборной кампании. Об этом со ссылкой на неназванных представителей правоохранительных органов сообщает CNN.

Один из собеседников телеканала заявил, что люди из штаба Трампа «были на связи и, по всей видимости, давали отмашку на публикацию» порочащей информации о его главном сопернике — Хиллари Клинтон. Другой источник подчеркнул, что пока у следствия мало объективных данных, а все доказательства лишь косвенные.

Расследование затруднено тем, что контакты людей Трампа с Россией прекратились, когда подозрения в такой связи начали широко обсуждаться в СМИ, рассказал собеседник CNN.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми на слушаниях в Конгрессе заявил, что ведомство действительно расследует возможный сговор предвыборного штаба Трампа с Россией. В Белом доме на это ответили, что «расследовать и иметь доказательства — две разные вещи».