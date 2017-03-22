Врач сообщил об одной погибшей при теракте в Лондоне
В результате теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне погибла женщина. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на врача лондонской больницы святого Томаса.
По словам врача, некоторые из пострадавших получили «катастрофические» травмы.
Один из очевидцев рассказал Sky News, что видел тело погибшего в Темзе.
Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали около 10 человек. В их числе полицейский, получивший ножевое ранение.
22 марта террорист сбил пешеходов на Вестминстерском мосту в Лондоне, после чего врезался в ограду парламента Великобритании. Затем он напал на полицейских и был застрелен.