Врач сообщил об одной погибшей при теракте в Лондоне

В результате теракта на Вестминстерском мосту в Лондоне погибла женщина. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на врача лондонской больницы святого Томаса.

По словам врача, некоторые из пострадавших получили «катастрофические» травмы.

Один из очевидцев рассказал Sky News, что видел тело погибшего в Темзе.

Ранее сообщалось, что в результате теракта пострадали около 10 человек. В их числе полицейский, получивший ножевое ранение.