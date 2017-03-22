В результате теракта в Лондоне погибли два человека

Жертвами теракта в Лондоне стали два человека. Об этом сообщает Sky News. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Ранее Sky News сообщил со ссылкой на врача больницы святого Томаса, что в результате теракта погибла женщина. Пострадали около 10 человек, некоторые из них получили тяжелые травмы. В числе пострадавших — сотрудник полиции, он получил ножевое ранение.

Один из очевидцев рассказал, что видел тело погибшего в Темзе. Позднее появились сообщения, что из реки достали живой одну женщину — предполагается, что она была на мосту в момент теракта.