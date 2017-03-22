В Бурятии полицейский пытал подростка электрошокером и получил за это условный срок

Еравнинский районный суд Бурятии приговорил к трем с половиной годам условно полицейского, который пытал электрошокером подростка, добиваясь от него признания в краже мотоцикла.

Имя полицейского в пресс-релизе Следственного комитета не приводится, но в прокуратуре сообщили, что он работал старшим оперуполномоченным в отделе полиции «Хоринский».

23 мая 2015 года полицейский прибыл по вызову о краже мотоцикла «Иж» у жительницы села Тужинка. Там он позвал в машину 18-летнего молодого человека, после чего начал допрашивать его и бить током в ногу. Полицейский требовал, чтобы подросток признался в краже мотоцикла.

Уголовное дело о превышении полномочий с применением спецсредств было возбуждено после того, как молодой человек пожаловался в прокуратуру.

В МВД заявили, что после вступления приговора в законную силу полицейского уволят. Его непосредственный руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности.