Хотите послушать The New York Times и Vox?Приходите на конференцию «Медузы»!

У здания парламента Великобритании произошла стрельба

Reuters
14:52, 22 марта 2017
Надежный источник

В Лондоне у здания парламента Великобритании произошла стрельба.

По информации Reuters, не менее десятка человек ранены. Сколько из нихпострадали в результате стрельбы, неясно. По неподтвержденным данным, несколько человек были сбиты машиной; есть также сведения об участии в инциденте человека с ножом.

Лондонская полиция подтвердила факт стрельбы. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Новость дополняется.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться