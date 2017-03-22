В Лондоне у здания парламента Великобритании произошла стрельба.

По информации Reuters, не менее десятка человек ранены. Сколько из нихпострадали в результате стрельбы, неясно. По неподтвержденным данным, несколько человек были сбиты машиной; есть также сведения об участии в инциденте человека с ножом.

Лондонская полиция подтвердила факт стрельбы. Официальных данных о пострадавших пока нет.

Police shoot ‘knife wielding man’ at parliament after car mows down five people on Westminster Bridge https://t.co/upgf3dH2G1 pic.twitter.com/Qzw7Xv8f6e — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) March 22, 2017

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