При строительстве резиденции Путина в Завидово обнаружили нарушения

Объем невыполненных работ при реконструкции резиденции президента России в Завидово в 2012–2014 годах составил 138,6 миллиона рублей, пишет «Коммерсант». В связи с этим ФСО взыскала через суд с компании «Атэкс», которая занималась реконструкцией резиденции, 2,1 миллиона рублей.

По сведениям «Коммерсанта», эпизод с реконструкцией в Завидово может быть присоединен к уголовному делу в отношении руководителя компании «Атэкс» Андрея Каминова. «Атэкс» является федеральным государственным унитарным предприятием Федеральной службы охраны.

Пока в деле Каминова один эпизод — о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов в резиденции президента России в Ново-Огарево. По версии следствия, «Атэкс» сорвал сроки строительства, а часть денег, предназначенных на выполнение контракта, были перечислены на счета подставных фирм и обналичены.

Помимо этого, пишет «Коммерсант», в деле Каминова может появиться еще эпизод о строительстве здания академии ФСО, которое планировалось сдать в конце 2011 года. «Атэкс» просрочила время сдачи объекта на 750 дней.