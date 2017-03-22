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При строительстве резиденции Путина в Завидово обнаружили нарушения

Коммерсант
06:59, 22 марта 2017
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Объем невыполненных работ при реконструкции резиденции президента России в Завидово в 2012–2014 годах составил 138,6 миллиона рублей, пишет «Коммерсант». В связи с этим ФСО взыскала через суд с компании «Атэкс», которая занималась реконструкцией резиденции, 2,1 миллиона рублей.

По сведениям «Коммерсанта», эпизод с реконструкцией в Завидово может быть присоединен к уголовному делу в отношении руководителя компании «Атэкс» Андрея Каминова. «Атэкс» является федеральным государственным унитарным предприятием Федеральной службы охраны.

Пока в деле Каминова один эпизод — о мошенничестве в особо крупном размере при строительстве объектов в резиденции президента России в Ново-Огарево. По версии следствия, «Атэкс» сорвал сроки строительства, а часть денег, предназначенных на выполнение контракта, были перечислены на счета подставных фирм и обналичены.

Помимо этого, пишет «Коммерсант», в деле Каминова может появиться еще эпизод о строительстве здания академии ФСО, которое планировалось сдать в конце 2011 года. «Атэкс» просрочила время сдачи объекта на 750 дней.

По данным источников «Ъ», допрос подозреваемых по делу о хищениях продолжался до самого позднего вечера. Не исключено, что уже сегодня им могут быть предъявлены официальные обвинения и ГСУ СКР обратится в Басманный райсуд с ходатайствами об арестах. В СКР от комментариев вчера воздержались, а представители защиты подозреваемых и ФСО для комментариев не были доступны.

Коммерсант
Руководитель ФГУП «Атэкс» Андрей Каминов был задержан 21 марта и доставлен на допрос в СК. В материалах дела не называется сумма ущерба, который был нанесен его деятельностью. Вместе с Каминовым задержали гендиректора фирмы «Стройфасад» Станислава Кюнера, который занимался исполнением контрактов «Атэкса».
По сведениям «Фонтанки», ущерб от действий Каминова составляет не менее 200 миллионов рублей.
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