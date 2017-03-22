Полиция Лондона назвала нападение у парламента Великобритании терактом

Полиция Лондона расследует инцидент около здания парламента Великобритании, в результате которого пострадали около десяти человек, как теракт.

«Мы расследуем это как террористический инцидент, пока не получим данных, доказывающих обратное», — заявили в полиции.

По предварительным данным, днем 22 марта неизвестный на машине сбил несколько пешеходов на Вестиминстерском мосту, после чего врезался в ограду у здания парламента. Примерно в то же время было совершено нападение с ножом на полицейских, дежуривших у парламента; полиция открыла огонь по нападавшему.

Телеканал Sky News со ссылкой на источники в силовых структурах сообщает, что нападавшим в обоих случаях, по предварительным данным, был один и тот же человек.

Официальных данных о погибших и пострадавших нет. Фотокорреспондент Reuters с места событий сообщал о «дюжине» пострадавших.