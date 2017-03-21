Великобритания вслед за США запретила пассажирам рейсов с Ближнего Востока брать на борт ноутбуки
Власти Великобритании запретили пассажирам рейсов из шести ближневосточных стран брать в ручную кладь ноутбуки и другие крупные электронные устройства. О запрете было объявлено вечером 21 марта.
Запрет будет действовать на рейсах между Великобританией и Турцией, Ливаном, Иорданией, Египтом, Тунисом и Саудовской Аравией, передает «Би-би-си».
Ранее аналогичный запрет был введен властями США.
21 марта стало известно, что США запретили пассажирам ряда ближневосточных авиакомпаний и аэропортов брать в ручную кладь электронные устройства размером больше телефона. Запрет распространяется на рейсы в США и из США. По неофициальным данным, решение связано с активностью «Аль-Каеды» в странах Персидского залива.