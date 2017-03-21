Великобритания вслед за США запретила пассажирам рейсов с Ближнего Востока брать на борт ноутбуки

Власти Великобритании запретили пассажирам рейсов из шести ближневосточных стран брать в ручную кладь ноутбуки и другие крупные электронные устройства. О запрете было объявлено вечером 21 марта.

Запрет будет действовать на рейсах между Великобританией и Турцией, Ливаном, Иорданией, Египтом, Тунисом и Саудовской Аравией, передает «Би-би-си».

Ранее аналогичный запрет был введен властями США.