В архиве нашли две записи о свадьбах Джейн Остин. Она сама их подделала

Английская писательница Джейн Остин в подростковом возрасте подделала две записи в брачном реестре городка Стивентон (графство Гэмпшир) о собственной свадьбе.

Обе записи сообщали о скором замужестве Джейн Остин из Стивентона. В первом случае говорилось, что Остин выйдет замуж за Генри Фредерика Говарда Фицуильяма из Лондона. Во втором — что она собирается сочетаться браком с Эдмундом Артуром Уильямом Мортимером из Ливерпуля. Существовал ли кто-то из этих мужчин на самом деле или оба они были выдуманы, неизвестно.

Джейн Остин имела доступ к брачному реестру, поскольку ее отец Джордж Остин был настоятелем местного прихода.

Записи были сделаны в конце XVIII века в реестре, охватывающем период с 1755 по 1812 годы. Документы хранятся в архивах Гэмпшира — и будут представлены на выставке «Таинственная мисс Остин», которая пройдет в Винчестере в мае в честь 200-летия со дня смерти писательницы.

Представитель окружного совета Гэмпшира Эндрю Гибсон заявил, что документы раскрывают другую, малоизвестную, сторону характера Джейн Остин — а именно то, каким озорным она была подростком.