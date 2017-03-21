Умер бывший лидер ИРА Мартин Макгиннесс

Макгиннессу было 66 лет. Сообщалось, что в начале марта его госпитализировали из-за проблем с сердцем.

Макгиннесс родился в Лондондерри в 1950 году. К началу 1970-х годов он стал одним из лидеров ИРА, за что был дважды судим. Макгиннесс заявил, что в 1974 году перестал сотрудничать с ИРА и сосредоточился на политике.

Он стал одним из главных переговорщиков от партии «Шинн Фейн» в ходе мирного процесса в 1990-х годах. Затем Макгиннесс стал министром образования, а в 2007 году — заместителем первого министра. В этой должности он проработал до января 2017 года.