США запретили пассажирам авиакомпаний из Африки и Ближнего Востока брать на борт ноутбуки

Управление транспортной безопасности США запретило пассажирам 13 авиакомпаний на рейсах в США и из США брать в ручную кладь электронные устройства размером больше телефона. Это касается ноутбуков, планшетов и других гаджетов, но полный список устройств не определен. На борт разрешается брать медицинские устройства.

Неизвестны и названия авиакомпаний. По данным The Guardian, среди них есть саудовская Saudia Airlines и иорданская Royal Jordanian. Wired отмечает, что запрет касается африканских и ближневосточных компаний.

По неофициальным данным, запрет связан с активностью «Аль-Каеды» в Персидском заливе, он был принят на основе данных, добытых во время операций спецназа США в Йемене. По данным Reuters, «Аль-Каеда» действительно в прошлом планировала теракты на рейсах, улетающих в западные страны, но они были предотвращены.