«Ростех» попросил разрешения забирать у Минобороны металлолом без торгов

Госкорпорация «Ростех» намерена забирать у Минобороны списанную военную технику и металлолом в обход торгов для последующей перепродажи. С такой просьбой, по данным «Коммерсанта», к президенту Владимиру Путину обратились глава «Ростеха» Сергей Чемезов и министр обороны Сергей Шойгу.

Они попросили разрешить передавать госкорпорации списанное вооружение и военную технику по остаточной стоимости, а металлолом — по рыночной. Утилизацией техники и металла должна будет заняться дочерняя компания «Ростеха» Национальный экологический оператор.

Помимо этого «Ростех» добивается отмены одного из аукционов по продаже металлолома Минобороны. 9 марта Уральская горно-металлургическая компания купила у ведомства лом и аккумуляторы за полтора миллиарда рублей, предложив больше «Ростеха». Теперь госкорпорация заявляет, что победитель не перечислил задатка, хотя организаторы аукциона и УГМК это опровергают.