Милонов попросил Генпрокуратуру проверить масонские общества в России

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность масонских сообществ в России.

По словам Милонова, масонские ложи открыто работают на установление нового мирового порядка и подчиняются зарубежному руководству — хотя российское законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы.

Милонов заявил также, что исторически деятельность масонских организаций в России была запрещена и находилась под строгим контролем государства.

Великая Ложа России прокомментировала обращение Милонова фейсбуке. Великий мастер Ложи Андрей Богданов обвинил депутата в незнании истории, напомнив, что к масонам в России причисляли себя Кутузов, Суворов, Грибоедов и Пушкин.

«ВЛР никогда на своих работах не обсуждала вопросов религии и политики! Первых два традиционных тоста на банкете после работ: За Россию!; За Президента России!», — говорится в посте.