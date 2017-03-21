Милонов попросил Генпрокуратуру проверить масонские общества в России
Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов написал обращение в Генпрокуратуру с просьбой проверить деятельность масонских сообществ в России.
По словам Милонова, масонские ложи открыто работают на установление нового мирового порядка и подчиняются зарубежному руководству — хотя российское законодательство запрещает иностранным и транснациональным компаниям заниматься политической деятельностью и вмешиваться во внутренние процессы.
Милонов заявил также, что исторически деятельность масонских организаций в России была запрещена и находилась под строгим контролем государства.
Великая Ложа России прокомментировала обращение Милонова фейсбуке. Великий мастер Ложи Андрей Богданов обвинил депутата в незнании истории, напомнив, что к масонам в России причисляли себя Кутузов, Суворов, Грибоедов и Пушкин.
«ВЛР никогда на своих работах не обсуждала вопросов религии и политики! Первых два традиционных тоста на банкете после работ: За Россию!; За Президента России!», — говорится в посте.
«Не секрет, что Масонский орден является одной из старейших международных общественно-политических организаций. Согласно открытой информации, одна из главных целей масонства — „создание нового мирового порядка и мирового правительства на принципах Ордена масонов“. Другими словами, эта мистическо-общественная организация, имеющая представительства и отделения, в том числе в нашей стране, открыто заявляет о намерениях по вмешательству в демократические процессы», — отметил Милонов.