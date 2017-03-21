Глава МВД Франции ушел в отставку из-за подозрений в фиктивном найме дочерей на работу

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру подал в отставку в связи с подозрениями, что он фиктивно нанял своих дочерей помощницами и платил им зарплату.

Ле Ру объявил об отставке после того, как 21 марта прокуратура начала проверку сообщений о фиктивном найме. Кроме того, в этот день министра вызвал для дачи объяснений глава правительства Бернард Казнёв, сообщает The Guardian.

По информации СМИ, в 2009–2016 годы Ле Ру, занимая должность депутата Национальной ассамблеи, неоднократно нанимал двух своих дочек помощницами. В общей сложности он заключил с ними 24 краткосрочных контракта, по которым девушки получили 55 тысяч евро.

Журналисты обратили внимание, что один из контрактов был заключен на период, когда дочь Ле Ру проходила стажировку в компании «Ив Роше» в Бельгии.