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Глава МВД Франции ушел в отставку из-за подозрений в фиктивном найме дочерей на работу

BBC News
18:39, 21 марта 2017
Надежный источник

Министр внутренних дел Франции Брюно Ле Ру подал в отставку в связи с подозрениями, что он фиктивно нанял своих дочерей помощницами и платил им зарплату.

Ле Ру объявил об отставке после того, как 21 марта прокуратура начала проверку сообщений о фиктивном найме. Кроме того, в этот день министра вызвал для дачи объяснений глава правительства Бернард Казнёв, сообщает The Guardian.

По информации СМИ, в 2009–2016 годы Ле Ру, занимая должность депутата Национальной ассамблеи, неоднократно нанимал двух своих дочек помощницами. В общей сложности он заключил с ними 24 краткосрочных контракта, по которым девушки получили 55 тысяч евро. 

Журналисты обратили внимание, что один из контрактов был заключен на период, когда дочь Ле Ру проходила стажировку в компании «Ив Роше» в Бельгии.

Обвинения по аналогичному поводу были выдвинуты в отношении кандидата в президенты Франции от правых и центристов Франсуа Фийона. Его подозревают в том, что он нанимал помощниками жену и детей и платил им зарплату, хотя на самом деле они не выполняли работы. 
Член социалистической партии Брюно Ле Ру занимал должность министра внутренних дел Франции с декабря 2016 года.
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