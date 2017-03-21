Apple выпустила красный iPhone 7

Apple выпустила красные iPhone 7 и iPhone 7 Plus. Они сделаны в партнерстве с благотворительной организацией RED, которая помогает в борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией.

В России красный iPhone 7 стоит от 60990 рублей, а модель Plus (с большим экраном) — от 70990 рублей.

С каждой покупки Apple отчисляет часть денег в фонд RED. За 10 лет сотрудничества вклад составил 130 миллионов долларов. Apple выпускает красные айподы, наушники Beats и аксессуары.