Адвокат матери Сергея Магнитского и Уильяма Браудера выпал из окна пятого этажа
Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и матери покойного аудитора фонда Сергея Магнитского, 21 марта выпал из окна пятого этажа, сообщает «Новая газета» со ссылкой на юристов Hermitage Capital.
Он находится в Боткинской больнице в Москве в крайне тяжелом состоянии.
«Лайф» писал, что Горохов выпал из окна жилого дома в Троицке (Новая Москва), пытаясь поднять на четвертый этаж ванну с помощью троса. В Hermitage Capital заявили, что адвокат упал из-за обрыва лебедки, с помощью которой он вместе с рабочими пытался поднять ванну на высоту пятого этажа.
«У нас очень много вопросов относительно произошедшего, на которые мы не можем получить ответы. Лебедка рассчитана на очень большой вес — несколько тонн, гораздо больше, чем сама ванна. Почему эта лебедка оборвалась — непонятно. И как упал Николай — тоже вопрос», — заявили в фонде.
22 марта Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты Браудера на решение Тверского суда о его повторном заочном аресте. Должен ли был принимать участие в заседании Горохов, не сообщается.
В Hermitage добавляют, что в последнее время Николай Горохов как представитель интересов Натальи Магнитской был занят во многих процессах, где пытался привлечь к ответственности как виновных в гибели ее сына, так и тех должностных лиц, которые осуществляли посмертное преследование Магнитского и тормозили дело о его гибели.