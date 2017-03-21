Адвокат матери Сергея Магнитского и Уильяма Браудера выпал из окна пятого этажа

Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и матери покойного аудитора фонда Сергея Магнитского, 21 марта выпал из окна пятого этажа, сообщает «Новая газета» со ссылкой на юристов Hermitage Capital.

Он находится в Боткинской больнице в Москве в крайне тяжелом состоянии.

«Лайф» писал, что Горохов выпал из окна жилого дома в Троицке (Новая Москва), пытаясь поднять на четвертый этаж ванну с помощью троса. В Hermitage Capital заявили, что адвокат упал из-за обрыва лебедки, с помощью которой он вместе с рабочими пытался поднять ванну на высоту пятого этажа.

«У нас очень много вопросов относительно произошедшего, на которые мы не можем получить ответы. Лебедка рассчитана на очень большой вес — несколько тонн, гораздо больше, чем сама ванна. Почему эта лебедка оборвалась — непонятно. И как упал Николай — тоже вопрос», — заявили в фонде.

22 марта Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты Браудера на решение Тверского суда о его повторном заочном аресте. Должен ли был принимать участие в заседании Горохов, не сообщается.