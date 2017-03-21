Хотите послушать The New York Times и Vox?Приходите на конференцию «Медузы»!

Адвокат матери Сергея Магнитского и Уильяма Браудера выпал из окна пятого этажа

Новая газета
20:56, 21 марта 2017
Надежный источник

Адвокат Николай Горохов, представляющий интересы главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера и матери покойного аудитора фонда Сергея Магнитского, 21 марта выпал из окна пятого этажа, сообщает «Новая газета» со ссылкой на юристов Hermitage Capital.

Он находится в Боткинской больнице в Москве в крайне тяжелом состоянии.

«Лайф» писал, что Горохов выпал из окна жилого дома в Троицке (Новая Москва), пытаясь поднять на четвертый этаж ванну с помощью троса. В Hermitage Capital заявили, что адвокат упал из-за обрыва лебедки, с помощью которой он вместе с рабочими пытался поднять ванну на высоту пятого этажа.

«У нас очень много вопросов относительно произошедшего, на которые мы не можем получить ответы. Лебедка рассчитана на очень большой вес — несколько тонн, гораздо больше, чем сама ванна. Почему эта лебедка оборвалась — непонятно. И как упал Николай — тоже вопрос», — заявили в фонде.

22 марта Мосгорсуд должен рассмотреть жалобу защиты Браудера на решение Тверского суда о его повторном заочном аресте. Должен ли был принимать участие в заседании Горохов, не сообщается.

В Hermitage добавляют, что в последнее время Николай Горохов как представитель интересов Натальи Магнитской был занят во многих процессах, где пытался привлечь к ответственности как виновных в гибели ее сына, так и тех должностных лиц, которые осуществляли посмертное преследование Магнитского и тормозили дело о его гибели.

Новая газета
Уильям Браудер — гражданин Великобритании, глава фонда Hermitage Capital, активно инвестировавшего в акции российских компаний. В России Браудер был заочно приговорен к 9 годам тюрьмы за мошенничество, с 2005 года ему запрещен въезд в РФ.
Сергей Магнитский был арестован по делу об уклонению от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году умер в СИЗО. В фонде утверждают, что Магнитский раскрыл хищение из российского бюджета 5,4 миллиарда рублей, к которому были причастны сотрудники российских правоохранительных органов.
Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться