В Молдавии вино исключили из перечня алкогольных напитков

ТАСС
10:33, 20 марта 2017
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В Молдавии вино получило статус продукта питания. Соответствующие поправки в законодательство утвердил парламент республики.

Теперь в Молдавии вино — это продукт питания, произведенный путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого, или свежего виноградного сусла

На вино, таким образом, не будут распространяться ограничения, действующие для алкогольных напитков, включая запрет на продажу после 22:00 и рекламу на телевидении и радио.

Противники законопроекта выражали опасения, что перевод вина в категорию продуктов питания увеличит потребление спиртных напитков в стране.

По словам автора проекта, депутата Ивана Балана, изменения призваны поддержать местные винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Он также уверен, что умеренное потребление качественного вина принесет только пользу и жителям страны, которые в последнее время отдают предпочтение более крепким напиткам.

ТАСС
Основным экспортным рынком для молдавских вин в течение многих лет была Россия. В 2013 году Роспотребнадзор ввел запрет на импорт вин из Молдавии, обнаружив в них вредные вещества.
Добиться возобновления поставок в Россию смогли лишь несколько молдавских винодельческих хозяйств, подтвердив качество своей продукции.
Из-за фактически закрытого российского рынка виноделы потребовали от властей Молдавии обеспечить меры поддержки, в частности, отменив запрет на рекламу вина на ТВ.
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