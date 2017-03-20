В Молдавии вино исключили из перечня алкогольных напитков

В Молдавии вино получило статус продукта питания. Соответствующие поправки в законодательство утвердил парламент республики.

Теперь в Молдавии вино — это продукт питания, произведенный путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого, или свежего виноградного сусла

На вино, таким образом, не будут распространяться ограничения, действующие для алкогольных напитков, включая запрет на продажу после 22:00 и рекламу на телевидении и радио.

Противники законопроекта выражали опасения, что перевод вина в категорию продуктов питания увеличит потребление спиртных напитков в стране.