В Молдавии вино исключили из перечня алкогольных напитков
В Молдавии вино получило статус продукта питания. Соответствующие поправки в законодательство утвердил парламент республики.
Теперь в Молдавии вино — это продукт питания, произведенный путем спиртового брожения, полного или частичного, свежего или замороженного винограда, дробленого/недробленого, или свежего виноградного сусла
На вино, таким образом, не будут распространяться ограничения, действующие для алкогольных напитков, включая запрет на продажу после 22:00 и рекламу на телевидении и радио.
Противники законопроекта выражали опасения, что перевод вина в категорию продуктов питания увеличит потребление спиртных напитков в стране.
По словам автора проекта, депутата Ивана Балана, изменения призваны поддержать местные винодельческие предприятия, которые пострадали от запрета на экспорт вина в Россию. Он также уверен, что умеренное потребление качественного вина принесет только пользу и жителям страны, которые в последнее время отдают предпочтение более крепким напиткам.