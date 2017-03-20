Умер создатель внедорожника «Нива»

В Тольятти умер создатель ВАЗ 2121 «Нива» Петр Прусов. Прощание с Прусовым состоится 21 марта в Спасо-Преображенском соборе Тольятти, конструктора похоронят на городском гладбище. Прусову было 75 лет.

«Петр Михайлович был великим человеком, создателем первого в мире внедорожника с несущим кузовом — легендарной ВАЗ 2121 „Нива“, которая сегодня носит имя LADA 4×4 и остается крайне популярной в России и за рубежом», — заявил президент «АвтоВАЗа» Николя Мор.

Петр Прусов работал на Волжском автомобильном заводе с 1970 года. Через два года его назначили ведущим конструктором проекта «Нива». Машина пошла в серию 5 апреля 1977 года, всего было выпущено более двух с половиной миллионов внедорожников.