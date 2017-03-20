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Умер миллиардер Дэвид Рокфеллер

Reuters
14:53, 20 марта 2017
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В штате Нью-Йорк умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер, старейший представитель семьи Рокфеллеров. Ему был 101 год.

В опубликованном 20 марта рейтинге миллиардеров Forbes Дэвид Рокфеллер был указан на 581-м месте с состоянием 3,3 миллиарда долларов.

Дэвид Рокфеллер — внук первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера, основателя нефтяной компании Standard Oil. Он получил образование в области экономики, работал на госслужбе и служил в армии во время Второй мировой войны. В 1946 году он начал работу в банке Chase National (Chase Manhattan, позже JPMorgan Chase), который впоследствии стал одним из крупнейших в мире. В 1960-м Рокфеллер стал его президентом, а через несколько лет — председателем правления и гендиректором.
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