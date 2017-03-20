Умер миллиардер Дэвид Рокфеллер

Дэвид Рокфеллер — внук первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера, основателя нефтяной компании Standard Oil. Он получил образование в области экономики, работал на госслужбе и служил в армии во время Второй мировой войны. В 1946 году он начал работу в банке Chase National (Chase Manhattan, позже JPMorgan Chase), который впоследствии стал одним из крупнейших в мире. В 1960-м Рокфеллер стал его президентом, а через несколько лет — председателем правления и гендиректором.