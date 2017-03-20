Умер миллиардер Дэвид Рокфеллер
В штате Нью-Йорк умер американский миллиардер Дэвид Рокфеллер, старейший представитель семьи Рокфеллеров. Ему был 101 год.
В опубликованном 20 марта рейтинге миллиардеров Forbes Дэвид Рокфеллер был указан на 581-м месте с состоянием 3,3 миллиарда долларов.
David Rockefeller, billionaire businessman and last in his generation of famed family, has died at 101. Obituary: https://t.co/NmNfEDPlts pic.twitter.com/5EpOG4WuZL— AP Eastern U.S. (@APEastRegion) March 20, 2017
Дэвид Рокфеллер — внук первого долларового миллиардера Джона Рокфеллера, основателя нефтяной компании Standard Oil. Он получил образование в области экономики, работал на госслужбе и служил в армии во время Второй мировой войны. В 1946 году он начал работу в банке Chase National (Chase Manhattan, позже JPMorgan Chase), который впоследствии стал одним из крупнейших в мире. В 1960-м Рокфеллер стал его президентом, а через несколько лет — председателем правления и гендиректором.