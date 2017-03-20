Компании отказались размещать рекламу на ютьюбе из-за соседства с экстремистскими видео. Google принесла извинения

Руководитель Google в Европе Мэтт Бриттин извинился перед компаниями и организациями, чья реклама на ютьюбе оказалась размещена на роликах с экстремистским или оскорбительным содержанием.

«Я хотел бы извиниться перед нашими партнерами и рекламодателями, которые могли пострадать из-за появления их рекламы у спорного контента», — заявил Бриттин. Он пообещал, что компания усилит контроль как за размещением рекламы, так и за проверками загружаемых видео, передает «Би-би-си».

17 марта газета британская газета The Times сообщила, что реклама на ютьюбе ряда крупных компаний, СМИ и правительственных организаций оказалась размещена рядом с роликами экстремистского содержания.

В публикации были упомянуты, в частности, христианский проповедник-гомофоб Стивен Андерсон, исламистский проповедник Вагди Гхонеим, ку-клукс-клановец и отрицатель холокоста Дэвид Дюк. Среди рекламодателей, ролики которых появлялись рядом с экстремистскими видео, были LʼOréal, Nissan, Disney.

Газета отметила, что пользователи ютюба получают по 7,60 доллара за 1000 просмотров рекламы на своих видео. Таким образом, рекламодатели (в том числе государственные) спонсировали экстремистов.

После публикации сотрудничество с Google в области размещения рекламы заморозили правительство Великобритании, банк HSBC, «Би-би-си», The Guardian, «Макдональдс», Marks & Spencer и другие организации.