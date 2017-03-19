Бывший депутат молдавского парламента задержан за шпионаж в пользу России
Прокуратура Молдавии рассказала о задержании бывшего депутата парламента Юрия Болбочану по делу о шпионаже и государственной измене. Статус задержанного — подозреваемый или обвиняемый —не уточнили.
По версии прокуратуры, Болбочану поддерживал контакты с помощником военного атташе посольства России в Молдавии Александром Грудиным и передавал ему «какую-то информацию». В постановлении отмечается, что во время своих встреч Болбочану и Грудин предпринимали строгие меры конспирации.
17 марта в доме бывшего депутата прошли обыски.
«Принимая во внимание события на Украине, не исключается возможное участие офицеров российских спецслужб в организации или поддержке событий, направленных на дестабилизацию социально-политической ситуации в Молдове», — отмечается в постановлении.